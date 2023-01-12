Wout Weghorst özel uçakla Ada'ya gitti

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Wout Weghorst, Dünya Kupasında gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplamıştı. Sonrasında Kasımpaşa maçında yaptığı gol sevinci ile olay olan ve taraftarla vedalaşan Weghorst, Manchester United'a transfer olmak üzere İstanbul'dan yola çıktı.

KONYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Weghorst, bu gelişme sonrası İstanbul'dan ayrıldı. Hollandalı yıldız Konyaspor maçında kadroda olmayacak. Manchester United, Wout Weghorst'un transferi için Beşiktaş ile 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Weghorst İngiltere'ye gider gitmez sağlık kontrollerinden geçecek ve Manchester United'a imza atacak.

Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan 30 yaşındaki Hollandalı, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.