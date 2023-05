İşte C Vitaminin kralı

Editör: Naim Arıoğlu

Ananas, vitamin ve mineral çeşitliliği açısından zengindir bu yüzden sağlığa birçok yararı vardır. Aynı zamanda kalorisi düşük olan ananas şu vitaminleri içermekte. İşte Ananasın yararları…

Manganez:

Ananas, günlük manganez değerinin %100’den fazlasına sahiptir. Bu vitamin sayesinde metabolizma güçlendirilerek, kemik oluşumuna katkı sağlanabilir. Ananasın içeriğinde bulunan antioksidanlar vücuttaki oksidasyonu önlemeye yardımcı olur. Bu da kansere ve diğer kronik hastalıklara yol açabilecek iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Lif: Günlük lif ihtiyacının yaklaşık %10'u ananas ile karşılanabilir. Sağlıklı bir bağırsak için lif önemlidir ve tok tutarak diyete katkı sağlayabilir.

B vitaminleri:

Ananas, tiamin, niasin, B6 ve folat dahil olmak üzere B vitaminleri içermektedir. Bu vitaminler, yiyecekleri enerjiye dönüştürmede etkili olmaktadır. Aynı zamanda organ ve dokulara oksijen taşımayı sağlayan yeni kırmızı kan hücrelerini oluşturmak için kritik bir önem taşır.

C vitamini:

C vitamini, doku onarımına yardımcı olmaktadır. Ananas meyvesinden günlük C vitamini değerinizin üçte birini alabilmek mümkündür. Ayrıca C vitamini, kanser, kalp hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur.

YARARLARI NELERDİR?

Ananasta bulunan vitamin ve mineraller, viral ve bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir.

HASTALIKLARLA SAVAŞAN ANTİOKSİDANLAR İÇERİR

Besin değeri yüksek olan ananas, antioksidanlarla yüklü bir meyvedir. Vücudun oksidatif stresi önlemesine yardımcı olan moleküller içermektedir. Oksidatif stres, hücre hasarına neden olan kararsız moleküller ve zayıflamış bağışıklık sağlığı, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserlerden kaynaklanabilmektedir. Ananas, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserler gibi rahatsızlık riskinizi azaltabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Ananas, lif ve su içerdiğinden dolayı kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve düzenli bir sindirim sistemi oluşturur. Ananas, ayrıca vücudun proteinleri sindirmesine yardımcı olan bir enzim olan bromelain açısından da zengin bir besindir. Bu enzim aynı zamanda dokuların iyileşmesinde de etkili olmaktadır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Ananas içeriğindeki lif sayesinde tok tutarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Metabolizma üzerinde etkileri bulunan ananas yağ oluşumunu azaltarak, yağ yıkımını artırır.