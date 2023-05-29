İşte Çağlanın yararları

Badem, yağ oranı açısından oldukça zengin ve 100 gramında 600 kalori bulunan bir yemiştir. Badem protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E vitamini gibi pek çok vitamin ve mineral barındırır. Bu özellikleri sayesinde antioksidan özelliği vardır ve E vitamini ile cildi güzelleştirir. Ayrıca antikanser besinler arasında yer alır ve kolesterolü düşürür.

Bademi yemenin en iyi şekli ise çağla badem şeklidir. Taze ve henüz kabuklu haldeki bu badem çeşidi kavrulmuşlara oranla daha yararlıdır. Badem hemen çürüyebileceği için buzlukta veya karanlık ortamlarda saklanmalı.

ÇAĞLA BADEMİN YARARLARI NELER

Zeytinyağında bulunan tekli yağ asitlerine sahip olan çağla, kalp ve damar sağlının korunmasına yardımcı oluyor.

Kötü kolestrolü düşürüyor.

Güçlü bir antioksidandır.

Kas kasılmaları ve krampları giderici niteliği bulunmaktadır.

İltihap oluşumuna engel olur.

Protein, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve E Vitamini gibi pek çok besin öğesi barındıran çağla, antioksidan özelliği sayesinde cildi güzelleştiriyor.

Her gün yenecek bir avuç çağlanın hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği hem de birçok kanser türüne karşı vücudu koruduğu belirtiyor.