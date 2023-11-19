İşte çam kozalağının bilinmeyen yararları

Çam ağacında yetişiyor, bin derde deva oluyor. İşte çam kozalağının nelere iyi geldiği. Çam kozalağının içinde bulunan yağlar enfeksiyon ve soğuk algınlığını önlüyor. Yeni olmaya başlayan kozalaklar gastrit ve ülser ağrılarını hafifletiyor. Mide hastalıkları tedavisinde faydası büyük. Antioksidan bakımından zengin. Kanı temizliyor

HANGİ HASTALIKLARDAN KORUYOR

Kaynatılıp gargara yapılırsa diş eti enfeksiyonlarına iyi geliyor.



Zeytinyağı karıştırılıp cilde sürülürse ölü hücreleri canlandırıyor.



Yeşilken kaynatılıp balla içilirse boğazdaki mikrobu öldürüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Akciğeri temizlemeye yardımcı olur ve bronşları temizler.

Sinirleri yatıştırmaya yardımcı oluyor.

NASIL HAZIRLANMALI?

Özellikle olmamış ve yeşil olanlar tercih edilir.

Yeşilçam kozalakları kesilip suyun içine atılır. Kaynadıktan sonra bu su 24 saat bekletilir. Kaynatılmış bu su süzülerek tekrar kaynatılır. İçmeye hazır olur. Tadı biraz acıdır.

ZARARLARI VAR MI?

Tüketilirken dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeşil, reçel ya da pekmez yapımında kahverengi olanı kullanılır. Eğer bu şekilde kullanılmazsa ciddi bir şekilde sindirim sorunu yaratır.

ŞURUBU

Üzerini geçecek kadar su eklenir. Kaynatılır ve kozalak yumuşadıktan sonra sudan çıkarılır. Suyun içine bal ilave edilir. Çam kozalağı şurubu içmeye hazırdır.

YARARLARI NELER

Mikroplara karşı vücudun direncini arttırır.

Vücudu hastalıklara karşı korur.

Metabolizmayı düzenler.

Sakinleştirici etkisi vardır, stresli anlarda tüketilebilir.

Akciğeri tamamen temizler.

Nefes darlığına iyi gelir.