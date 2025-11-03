Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı CHP'li Hasan Mutlu’nun tutuklanmasından sonra belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimde belediye başkanvekilliğine CHP'nin adayı İbrahim Karaman seçilmişti.

Ardından mahkeme kararıyla tekrarlanan seçimde AKP’li İbrahim Akın başkan vekili seçilirken, belediyede dikkat çeken bir atama yapıldı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen meclis üyelerinden Saki Teker, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bugün Teker'in ismi belediyenin resmi internet sitesindeki "Belediye Başkan Yardımcıları" bölümünde yer aldı.

KAHKAHA ATTIKLARI FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLARDI

CHP'den istifa eden meclis üyelerinden Ali Karahasanoğlu, Saki Teker'le beraber kahkaha attıkları bir anın fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediyesi'nin AKP'li meclis Üyeleri Muammer Kütük ve Faruk Layık da Başkan Yardımcısı olarak atanan diğer isimler oldu.