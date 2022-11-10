İşte çıkarma dalgasına dev bankalar da katıldı

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bu hafta New York merkezli Citigroup'ta onlarca kişi işten çıkarıldı. Merkezi Londra'da bulunan Barclays'te ise yaklaşık 200 kişinin işine son verilmesi bekleniyor.
ABD'li bankaların yatırım bankacılığı birimleri piyasalardaki çalkantıdan zarar gördü. Üçüncü çeyrekte Citigroup'un yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 64, Barclays'in ise yüzde 45 oranında düşmüştü.
Konuya yakın kaynaklar bu ay başında Morgan Stanley'nin de Asya-Pasifik bölgesinde yatırım bankacılığı biriminden 50 kişinin işine son vermeyi planladığını duyurmuş, Goldman Sachs Temmuz ayında işe alımları yavaşlatmayı planladığını açıklamıştı.
HSBC Holdings'in de gelecek sene Fransa'da 230 kişinin işine son vermesi bekleniyor.
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