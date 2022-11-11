İşte cildinizi yepyeni yapacak o maske

Özellikle yağlı ciltler için maske tarifleri her daim denenmiştir. Bunların bir çoğu elbette fayda sağlamıştır. Ancak bir tarif var ki o maske cildi adeta yepyeni yapıyor. İşte o tarif:

Malzemeler:

1 adet orta boy salatalığın suyu

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı gülsuyu

1 çay kaşığı aloe vera jeli



Hazırlanışı:



Salatalık dilimlerini blendırdan geçirin ve ince bir tülbente boşaltın.

Tülbenti sıkarak salatalık suyunu bir kaseye boşaltın. Ardından limon suyunu, aloe vera jelini, gül suyunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı plastik sprey şişeye boşaltın ve cildinize uygulayın.