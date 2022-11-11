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İşte cildinizi yepyeni yapacak o maske

Hangi kadın cildine özen göstermez ki?. Sorunun yanıtı çok açık; kadınların tümü. Peki, güzellik salonlarına gitmeden, evde çok basit bazı ürünlerle cilt bakım malzemesi yapma fikrine ne dersiniz?. İşte en pratik cilt maskesi tarifi…

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:11
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İşte cildinizi yenileyecek maske

İşte cildinizi yepyeni yapacak o maske
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Özellikle yağlı ciltler için maske tarifleri her daim denenmiştir. Bunların bir çoğu elbette fayda sağlamıştır. Ancak bir tarif var ki o maske cildi adeta yepyeni yapıyor. İşte o tarif:

Malzemeler:

1 adet orta boy salatalığın suyu
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı gülsuyu
1 çay kaşığı aloe vera jeli

Hazırlanışı:

Salatalık dilimlerini blendırdan geçirin ve ince bir tülbente boşaltın.
Tülbenti sıkarak salatalık suyunu bir kaseye boşaltın. Ardından limon suyunu, aloe vera jelini, gül suyunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı plastik sprey şişeye boşaltın ve cildinize uygulayın.

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