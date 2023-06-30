İşte cildinizi yepyeni yapacak o maske

Güzellik salonlarına gitmeden, evde çok basit bazı ürünlerle cilt bakım malzemesi yapma fikrine ne dersiniz?. İşte en pratik cilt maskesi…

İşte cildinizi yepyeni yapacak o maske

Özellikle yağlı ciltler için maske tarifleri her daim denenmiştir. Bunların bir çoğu elbette fayda sağlamıştır. Ancak bir tarif var ki o maske cildi adeta yepyeni yapıyor. İşte o tarif:

Malzemeler:

1 çay kaşığı aloe vera jeli
1 adet orta boy salatalığın suyu
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı gülsuyu

Hazırlanışı:

Salatalık dilimlerini blendırdan geçirin ve ince bir tülbente boşaltın.
Tülbenti sıkarak salatalık suyunu bir kaseye boşaltın. Ardından limon suyunu, aloe vera jelini, gül suyunu ekleyin ve karıştırın. Karışımı plastik sprey şişeye boşaltın ve cildinize uygulayın.

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