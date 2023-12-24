İşte çocukları görgülü yetiştirmenin yolları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
İşte çocukları görgülü yetiştirmenin yolları
Çocuklara mutlaka öğretilmesi gereken görgü kuralları hangileri? İşte o sorunun yanıtları...

Eğer çocuğunuzun size ve çevresindekilere saygı duymasını istiyorsanız görgü kurallarını öğretmeniz şarttır. Çocuklara öğretilmesi gereken temel görgü kuralları neler? İşte o sorunun yanıtı:

Herhangi bir şey yapmak ya da bir yere gitmek için izin alması gerektiğini bilmeli
Kapalı bir odaya girerken kapı çalmayı bilmeli.
Büyüklerin yanında kötü ve ayıp kelimeler kullanmamalı.
Bir şey aldığında ya da verildiğinde teşekkür etmeli.
Başında ya da sonunda lütfen demeyi bilmeli
Karşısındaki konuşurken sözünü kesmemeli.
Birine bir şey sormadan önce "af edersiniz" demeyi bilmeli

Dedikodunun kötü bir davranış olduğunu bilmeli.
“Nasılsın” diye sorulduğunda nezaketle, “siz nasılsınız?” diye sormasını bilmeli.
Bir arkadaşının evine gittiğinde ayrılırken ev sahibine yaptıkları için teşekkür etmesi gerektiğini bilmeli.

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