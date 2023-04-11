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İşte çocuklarınız için en sağlıklı öneriler

Okul çağındaki çocuklar, sürekli bir büyüme ve gelişme evresi içinde. Peki, sizler anne baba olarak bunu en sağlıklı nasıl karşılayabilirsiniz? İşte o öneriler…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 03:36
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İşte çocuklarınız için en sağlıklı tavsiyeler

İşte çocuklarınız için en sağlıklı öneriler
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ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM TAVSİYELERİ

Öncelikle çocuğunuza sağlıklı yaşam şeklini öğretmeli ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmelisiniz.

Gün içerisinde birkaç kez taze sebze ve meyve tüketmeli ve posalı gıdaları tüketimini öncelikli olarak tercih etmelisiniz.

Çocuğunuzun günlük tükettiği yağ ve şeker miktarını sınırlamalı ve gün içerisinde kontrol etmelisiniz.

Ana öğünlerde yağlı et ve et ürünleri yerine az yağlı etleri, balık, tavuk, hindi eti veya kurubaklagilleri tercih etmelisiniz.

Günlük protein alımında hayvansal ve bitkisel kaynaklardan dengeli olarak alınmasına özen göstermelisiniz.

Besinlerin pişirilmesi sırasında kızartma yerine haşlama, fırında veya ızgarada pişirme yöntemleri daha sağlıklı bir seçim olduğunu unutmamalısınız.

Çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde büyümesi için ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri yeterli düzeyde almasını sağlamalısınız.

Kahvaltı, çocuklar ve yetişkinler için günün en önemli öğünü... O yüzden kahvaltı öğününü geçiştirmemeli ve çocuğunuzun günlük 3 ana öğün ve 3 ara öğün olarak beslenmesini sağlamalısınız.

Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi için, günlük süt içme ve süt ürünlerini tüketme alışkanlığını kazandırmalısınız.

Tüm bunların yanı sıra çocuğunuzun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için dengeli beslenme tek başına yeterli değildir. Bu yüzden her gün çocuğunuzu yormayacak şekilde fiziksel aktivite yapmasını sağlamalısınız.

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