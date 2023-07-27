İşte çok oturanlar için sağlıklı egzersizler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

BOYUN İÇİN

Nazik bir germe hareketi, gergin ve hareketsiz bir boyun için doğru bir tercihtir. Düz boyun kaslarındaki rahatsızlığı gidermek için aşağıdaki hareketleri yapabilirsiniz.

Dik durun, ellerinizi başınızın arkasına koyun.

Kollarınızla biraz baskı uygulayın ve çenenizi göğsünüze doğru çekin. Dik durduğunuzdan ve omuzlarınızı kulaklarınıza doğru çekmediğinizden emin olun.

Gerdirmeyi yaklaşık 1 ila 2 dakika tutun, ardından yavaşça bırakın. Boynunuzu yavaşça öne ve arkaya, sola ve sağa döndürün.

SIRT İÇİN

Gövde kaldırma, güçlü bir alt sırt için mükemmel harekettir.

Egzersiz için ihtiyacınız olan tek şey bir fitness minderi.

Mindere yüz üstü yatın. Kollar ve bacaklar gerilir, ayak parmakları yerleştirilir. Bakışlar yere doğru yönlendirilir.

Şimdi üst bedeninizi sıkarak kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda havaya kaldırın.

Konumu yaklaşık 10 saniye basılı tutun, ardından aşağı indirin. Toplam 10 ila 15 tekrar.

İpucu: Egzersizi yoğunlaştırmak istiyorsanız, kollarınızı havada kürek çekebilirsiniz – bu şekilde omuzlarınız da parasının karşılığını alacaktır.

ALT KISIM İÇİN

Kalçalar da çok uzun süre oturmaktan dolayı ağrıyabilir.

Ağrıların sonuçlarında; pelvik rotasyon ve sırt ağrısı meydana gelir, ayrıca dizler ve ayak bilekleri de incinebilir.

Popüler bir egzersiz, kalçalarınızı ve bacaklarınızı da şekillendiren eşek tekmeleridir.

Fitness minderinizde dört ayak üzerindesiniz.

Bükülmüş bir bacağınızı kaldırın ve yukarı kaydırın. Ayağın tabanı tavanı gösterir.

Bacağınızı birkaç santim aşağı indirin, ardından küçük hareketlerle yukarı doğru itin.

Her taraf için 15 tekrar yapın, ardından tarafları değiştirin.

OMUZLAR İÇİN

Masa başında çalışırken bilinçsizce omuzlarınızı öne çektiğinizi fark ettiniz mi? Uzun vadede bu, gerginliğe, kısalmış kaslara ve kötü duruşa neden olabilir.

Bu sorunu önlemek için duvarda bu omuz esnemesi yardımcı olacaktır.

Bir duvara karşı yan durun. Yeterli alana sahip olduğunuzdan ve yolunuza hiçbir mobilya veya resim gelmediğinden emin olun.

Duvara doğru bakan kolunuzu bükün. Ön kolunuzu ve elinizi duvara dayayın – omuzlar ve dirsekler aynı seviyede olmalıdır.

Omzunuzda hafif bir çekim hissetmek için üst bedeninizi duvardan çevirin.

Gerginliği yaklaşık yarım dakika tutun, ardından tarafları değiştirin.