Damar sağlığına iyi gelen besinler hangileri?

Hastalıklara karşı beslenmenize dikkat etmeniz çok ama çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyle pek çok hastalık riskini azaltmak mümkün. . Artık çocuklarda bile kalp damar rahatsızlıklarına rastlanıyor. Kronik hastalıklar içerisinde kalp ve damar hastalıkları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Artık çocukluk yaşlarına kadar inen hareketsizlik, obezite ve sağlıksız beslenme kalp hastalıklarına tam anlamıyla davetiye çıkarıyor. Hazır gıda tüketimi, aşırı alkol alımı ve sigaranın yanı sıra stres de kalbi vuran faktörler arasında. Bu nedenle kalp hastalıklarının görülme sıklığı son yıllarda hızla artıyor. Tedavisinde sağlıklı beslenme büyük önem taşırken, fayda sağlayan ve kaçınılması gereken besinler var. O besinler şunlar

ELMA

Günde bir elma özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

KURU FASULYE, NOHUT, MERCİMEK

Kuru baklagiller içerdikleri posa sayesinde kandaki kötü kolesterol LDL düzeyinin düşmesine yardımcı oluyor.

YEŞİL ÇAY

İçerisindeki polifenolik bileşiklerle; kalp krizinin en önemli nedeni olan pıhtı oluşumunu önlüyor, kötü kolesterolü düşürüyor. Her gün 1-2 fincan tüketebilirsiniz. Böbrek rahatsızlığı olanlar hekimine danışmadan yeşil çay tüketmemeli.

ZEYTİNYAĞI

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor, kötü kolesterolü düşürüyor. Günde 2-3 yemek kaşığını aşmayın.

SARIMSAK

Damar tıkanıklığını önlüyor, kan basıncını ve kan yağlarının düşmesini sağlıyor. Ancak pıhtılaşma önleyici veya antihipertansif ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.

FINDIK, CEVİZ, BADEM

Kötü kolesterolü düşürüyor, iyi kolesterolü artırıyor, kanda pıhtılaşmayı azaltıyor, trigliserid seviyesinin düşmesini sağlıyor. Her gün 2-3 ceviz, 8-10 adet çiğ badem ya da fındık tüketin.

DOMATES

Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor, kolesterolü düzenliyor. Yapılan çalışmalara göre, domatesi pişirerek tüketmek daha faydalı.

ISPANAK

Potasyum ve posadan zengin olan ıspanak kan basıncını kontrol ediyor, kolesterolü düşürüyor, kalp kasının düzenli çalışmasını sağlıyor. Semizotu ve brokoli gibi sebzeler de kalp dostu.

BALIK

Balık kalp damar hastalıklarını önlüyor, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırıyor, kalp ritmini düzenliyor. Diyabet tek başına kalp hastalıklarına zemin hazırladığından hem diyabet hem kalp hastalığı olanlar haftada 2 gün balık tüketmeli. Ancak balığı kızartmayın, ızgara yapın.