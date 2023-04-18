İşte değeri en yüksek o besinler

Gün içinde kendinizi yorgun hatta bitap düşmüş hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda bazı besinler anında bedeninizi zıpkın gibi yapıyor. İşte o besinler…

İşte değeri en yüksek o besinler

Sabah uyandınız bedeninizi yataktan kaldıracak mecaliniz yok. İşe gidecek gücü kendinizde hissedemiyorsunuz. İşte böyle anlarda hemen birazdan okuyacağınız besini yemeniz gerekiyor. İşte o beş besin maddesi:

HİNDİSTAN CEVİZİ
Hindistan cevizi kalorisi en yüksek besinlerden biri. İçerdiği protein, lif ve yağ sayesinde daha uzun süre tok tutuyor, direnç veriyor.

KURU ÜZÜM
Hem doğal hem de ilave şeker barındırmıyor. Düzenli kuru üzüm tükettildiğinde yemek sonrası glikoz seviyesi ve kan basıncı değerleriniz dengeye giriyor.

ANTEP FISTIĞI
En düşük kalorili ve en az yağlı çerez. Lif ve protein açısından da zengin. Günde 40 gram kadar yemek kalp hastalığı riskini azaltıyor.

ZEYTİNYAĞI

Sağlık deposu, yüksek kalorilerin baş tacı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağlar ve bol antioksidan barındırıyor. Ayrıca, besinlerden alacağınız A ve D vitaminlerinin emilimini de artırıyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolataya kim hayır diyebilir? Tansiyonu düşürüyor ve kolesterol değerlerini iyileştiriyor.

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