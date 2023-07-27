İşte dekolte bölgesi maskesi

Editör: Murat Öztürk

Güneşin zararlı ışınlarından oluşan lekeler ve kırışıklıklar kadınların korkulu rüyası. O nedenle dekolte bölgesini de diğer bölgelerimiz gibi korumalı ve bakım yapmalıyız.

Dekolte bölgesini korumak için güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Yanlış yatışlarda dekolte bölgesinin zarar görmesine sebep olmaktadır. Doğru yastık kullanımı ve doğru yatış şekli bunu engellemektedir. Solaryuma girmemeli ve güneşten korunmak gerekir. Güzel kokmak için kullanılan parfümler boyun bölgesine sıkılmamalıdır. Parfümler dekolte bölgesinin zarar görmesine ve renk değişikliğine sebep olabilir. Doğru, bilinçli yapılan maske ve masajlar dekolte bölgesinin geç yaşlanmasını yardımcı olmaktadır.

Maske tarifi

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 adet haşlanmış patates

1 çay kaşığı bal



Yapılışı

Haşlanmış patatesleri çatal yardımıyla eziniz. İçine diğer malzemeleri de koyup karıştırınız. Temiz bir kumaşa karışımı yayınız ve dekolte bölgesine koyup 30 dakika bekletiniz. Haftada 2 kez patates maskesini yapınız.