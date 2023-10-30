İşte depresiz oluşunuzun nedeni

Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, “Sonbahar-kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalması sonucu beynin bazı bölgeleri uyarılmadığında serotonin hormonunda azalma, melatonin hormonunda ise artış görülür. Serotoninin azalması melatoninin artış göstermesi, kişide uyku hali oluşturarak iştah artmasına sebep olmaktadır.” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Dilge Bilmem, halk arasında bahar depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu konusunda uyarılarda önemli açıklamalarda bulundu.

Bilmem, mevsimsel duygu durum bozukluğunun ilkbahar-yaz aylarında da görülebilen ancak çoğunlukla sonbahar-kış aylarında karşılaşılan majör depresyon bozukluğunun bir alt tipi olduğunu belirtti.

NEDEN MEVSİM GEÇİŞLERİ

Mevsim geçişleriyle birlikte hava koşullarındaki değişimlerin tüm canlıları ve doğayı etkilediği gibi insanları da fiziksel ve psikolojik açıdan etkilediğinin altını çizen Dilge Bilmem, “Mevsimsel duygu durum bozukluğu Her yıl aynı dönemlerde ortaya çıkması ve kişinin hayatında olabilecek başka bir durumla bağlantılı olmamasıdır. Örneğin, kişinin kışın maddi düzeyinde olumsuz yönde bir değişiklik oluyorsa ve belirtilerin ortaya çıkmasında bu durumun rolü varsa mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak değerlendirilmemelidir” şeklinde konuştu.

“KADINLARDA FAZLA”

Yapılan araştırmalarda mevsimsel duygu durum bozukluğunun kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla görüldüğünün altını çizen Bilmem, “Kuzey ülkelerine doğru gidildikçe bu bozukluğun görülme oranının arttığı ortaya konmuştur. Ortaya çıkan semptomlar kişiden kişiye göre değişebilir. Çoğunlukla uyku saatlerine bağlı olmaksızın kişinin kendini yorgun ve uykulu hissetmesi ile birlikte belirgin enerji kaybı ya da uykusuzluk hali, daha önceden zevk alınan aktivitelere karşı isteksizlik, konsantrasyon ve karar vermede güçlük, iştahta azalma veya daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi içeren iştah artışları, anksiyete, değersizlik hissi, karamsarlık, intihar düşüncesi ve intihara yönelme olarak ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

GÜNEŞİN AZ ALINMASI

Uzm. Klnk. Psk. Bilmem, “Sonbahar-kış aylarında vücuda güneş ışınlarının alınmasının azalması sonucu beynin bazı bölgeleri uyarılmadığında serotonin hormonunda azalma, melatonin hormonunda ise artış görülür. Serotoninin azalması melatoninin ise artış göstermesi, kişide uyku hali oluşturarak iştah artmasına sebep olmaktadır. Bu hormonların dengesizliği sonucunda ise depresyon tetiklenmektedir” dedi.

HANGİ YİYECEKLER TÜKETMELİ?

Mevsimsel duygu durum bozukluğuna karşı önerilerde bulunan Bilmem, şunlara dikkat çekti:

“Mevsimsel duygu durum bozukluğu durumunda uzmanlar günde ortalama 1 saat güneş ışığında yürüyüş veya koşu yapmanın ortaya çıkan olumsuz duyguları yatıştırdığını gözlemlemişlerdir. Beyninize daha az oksijen alınmasını sağlayan yağlı ve karbonhidrat bakımından zengin yiyecekler yerine protein, mineral ve vitamin içeren yiyeceklerin tüketilmesine dikkat çekilmektedir. Perdelerin gün içinde açık tutulması, bulunulan ortama ışığın girmesine dikkat edilmesi, sosyal çevreden ve günlük rutinlerde uzak kalınmaması, uyku düzenine, özellikle sabah erken saatlerden güneş ışınlarından yararlanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sonbahar-kış aylarında mutlaka profesyonel yardım almak önerilmektedir. Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayan kişiler genellikle güneşli bir yere seyahat ettiklerinde veya suni ışık da olsa bu ışık kaynağının olduğu yerlerde bulunduklarında kendilerini rahatlamış ve daha iyi hissettiklerini ifade etmektedirler.”

DHA