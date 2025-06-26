İşte Dirk Kuyt'ın yeni adresi

Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine farklı takımlarda devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Hollandalı teknik adamın yeni takımı belli oldu.

DIRK KUYT FC DORDRECHT'İN BAŞINA GEÇİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Hollandalı teknik adam, daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot takımlarını çalıştırmıştı. Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12, son olarak Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.