Dişlerinize bunları asla sürmeyin

Diş sağlığını korumak, genel sağlığımızı korumak kadar önemlidir. Beslenme alışkanlıkları o nedenle çok önemlidir. Peki, diş sağlığınıza zarar veren besinler hangileridir? İşte ayrıntılar

Yararlı olan kuru meyveler, yapışkanlığı nedeniyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Bu durumda diş sağlığınıza zarar verebilir.



Asitli içecekler, meyveli sodalar uzun süre tüketildiği zaman dişlere zarar verir.



Kahve sadece dişleri karartmakla kalmıyor. Aynı zamanda yiyecek kalıntılarının beslendiği yapışkan bir zemin oluşturarak dişlere zarar verebiliyor.

İçeriğinde nişasta bulunan yiyeceklerden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden oluyor.

Turunçgiller ve domates gibi besinler de tek başına yenildiğinde diş çürümesine neden oluyor. O besinleri tükettikten sonra mutlaka ağzını çalkalamanız gerekiyor.



Lokum, jelibon gibi yapışık gıdalar da dişlerin en büyük zararlısı. Çünkü sitrik asit içeriyorlar.