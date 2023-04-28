İşte Diyabet hastalarının kurtarıcısı

Editör: Naim Arıoğlu

Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisini analiz etti. Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti.

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumur. Yapılan çalışma Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içerdi. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi.

Araştırmacılar kereviz yaprağı ekstresi kullananlarda, tokluk şekerinde "önemli bir düşüş" olduğunu tespit etti. Kereviz tüketen grupta tedavi sonrası tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldı. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

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