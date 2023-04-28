İşte Diyabet hastalarının kurtarıcısı

Bilim insanları, yüksek kan şekeri düzeyini yüzde 20 düşüren sebzeyi açıkladı. İşte o sebze...

İşte Diyabet hastalarının kurtarıcısı

Editör: Naim Arıoğlu

Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisini analiz etti. Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti.

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumur. Yapılan çalışma Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içerdi. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi.

Araştırmacılar kereviz yaprağı ekstresi kullananlarda, tokluk şekerinde "önemli bir düşüş" olduğunu tespit etti. Kereviz tüketen grupta tedavi sonrası tokluk kan şekeri seviyeleri %19,5 azaldı. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir Güncel
Saray'da tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı Güncel
Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yalalı
Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak Teknoloji - Otomotiv
Çin'de en çok satın alınan akıllı telefonlar belli oldu. Huawei'den beklenmeyen atak
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha Teknoloji - Otomotiv
Microsoft Edge müthiş özelliği aldı. Yapay zekaya bir adım daha
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı Güncel
Ardahan’da yıldırım 19 yaşındaki genci hayattan kopardı
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi Teknoloji - Otomotiv
SpaceX, 46 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. O anlar anbean kaydedildi
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor Teknoloji - Otomotiv
Windows 10'un sonu geldi. Desteği kesiliyor