İşte doğal diş fırçası görevi gören en etkili gıdalar

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzmanlar diş sağlığı için her gün fırçalamayı öneriyor. Peki, hem yiyecek tüketip hem de dişlerinizin sağlıklı olmasını ister misiniz? İşte o gıdalar…

Uzmanlar diş sağlığı için her gün fırçalamayı öneriyor. Peki, hem yiyecek tüketip hem de dişlerinizin sağlıklı olmasını ister misiniz? İşte o gıdalar…

Uzman Diş Hekimi Dr.Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz şöyle konuştu:

“Bunlardan florürün, diş çürüğüne karşı korumada etkinliği tartışmasız. Polifenoller ise çürük oluşumdan sorumlu patojen olan S. Mutans gelişimini baskılayarak etkinlik gösterirken kateşin ise çürük oluşumunu önleyen antikaryojenik özelliği ile öne çıkıyor. Bu bileşenleri içermesi nedeniyle günlük diyette siyah ve yeşil çay ilavesinin dişleri çürüğe karşı korumada etkili olacak.

Süt ve süt ürünleri, diş ve dişeti sağlığının korunmasında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle peynir en üst sırada yer alır.

Faydaları saymakla bitmeyen peyniri kısaca ele aldığımızda tükürük akışını uyararak fizyolojik yıkama özelliği sayesinde ağız hijyeninde etkilidir. Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, fosfat ve kazein içermesi ile dişi asit saldırılarına karşı koruyarak diş çürüğü oluşumunu engeller. Dolayısıyla bir öğün veya şekerli bir atıştırmanın ardından bir parça peynir (5 gram) tüketimi, dişleri çürüğe karşı korumada ve diş eti sağlığında etkili olacaktır.

Süt, laktoz (en az çürük oluşturma potansiyeli olan şeker) içermesine rağmen yapısında bulunan kazein, kalsiyum ve fosfat nedeniyle çürük oluşumunu önler, diş sağlığının korunmasında etkilidir

Lifli gıdalar doğal diş fırçası gibi çalışıyor çünkü... Artan tükürük salgısının, ağızdaki yiyecek artıklarının temizlenmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda alkali olduğu için plak asidini nötralize ederek dişleri çürüğe karşı koruyacaktır. Rafine edilmemiş bitkisel besinleri yüksek oranda tüketen kişilerde daha az çürük görülmesinin temel nedeninin de budur. Tükürük akışını uyararak dişleri koruyabilecek diğer yiyecekler arasında yer fıstığı da bulunmaktadır.

Kuru üzüm şeker içermesine rağmen faydalı

Popüler bir atıştırmalık yiyecek olarak kuru üzümün de genel insan sağlığına fayda sağlayabilecek polifenoller, flavonoidler, demir, mineraller, potasyum, kalsiyum ve bazı B vitaminleri içerdiğini söyleyen Alagöz, Kuru üzüm kolesterol ve yağ içermez, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır.

Kuru üzüm ağırlıkça yüzde 60 şeker içermesine rağmen bu şekerde diş çürüğü ve diş eti hastalığında etkin rol oynayan sükroz saptanmaz. Ayrıca kuru üzümlerin diş çürüğü ve diş eti problemlerinden sorumlu bakterilere karşı büyüme inhibe edici aktivitesi vardır. Dolayısıyla kuru üzüm, yaygın olarak tüketilen şekerli atıştırmalık yiyeceklere sağlıklı bir alternatiftir, diyerek sözlerini sonlandırdı.”