İşte doğal iltihaplara kurutucu

Editör: Naim Arıoğlu

Dut ağız ve boğaz iltihaplarında çok etkili. Ağız, bademcik, boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı son derece yararlı. Dut ayrıca mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına da yardımcı oluyor.

İŞTE DUTUN YARARLARI

Aç karnına yenirse kabızlığı gideriyor ve hatta ishal yapabiliyor, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı oluyor.

Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırıcı etkisi var.

Dutun ateş düşürücü etkisi de var.

Dutun faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda kuvvet veriyor, kansızlığa iyi geliyor.

Ağız ve boğaz iltihaplarında çok etkili. Ağız, bademcik, boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı son derece faydalı.

Aç karnına yenirse kabızlığı gideriyor ve hatta ishal yapabiliyor, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı oluyor.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırıcı etkisi var.

Dutun ateş düşürücü etkisi de bulunuyor.