İşte doğal şifa kaynakları

AĞIZ KOKUSUNA YOĞURT

Ön çalışmalar yoğurtta bulunan yararlı bakterilerin ağız kokusuna neden olan bakterilerin etkisini azalttığını gösteriyor. Ağız kokusunun oluşma sebeplerinden biri de şeker hastalığıdır. Şeker hastalığının beslenme tedavisinde de oldukça etkili bir besin olan yoğurt, antibiyotik etki de gösterebilir.

NASIR İÇİN MEYANKÖKÜ

Meyankökü cildi yumşatan östrojen benzeri maddeler içerir. Meyankökünü vazelin gibi bir kreme karıştırarak nasırın bulunduğu bölgeye düzenli olarak sürmek, nasırın yumuşamasına ve zamanla kaybolmasına yardımcı olabilir.

İDRAR YOLARI ENFEKSİYONLARINA KARBONAT

Karbonat bakterilerin çoğalma yeteneğini azaltır ve mesane çevresini daha alkali hale getirir. Doğal bir antibiyotik görevi üstlenir. Bunun için düzenli olarak her gün bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat karıştırarak içebilirsiniz.

HIÇKIRIK İÇİN ŞEKER

şekerin diyafram ve sinir kaslarını pozitif etkileyerek hıçkırığın kısa sürede geçmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Hıçkırık başladığı an bir tatlı kaşığı toz şeker yutmak hıçkırığın geçmesine yardım edebilir.

EGZEMA İÇİN ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını egzemadan tahriş olan bölgeye direkt uyguladığınızda inflamasyonu azaltabilir. Antioksidan dolu birçok nemlendiricinin ana maddesi zeytinyağından oluşur. Cildin nem dengesinin korunmasına, lekelerin azalmasına yardımcı olabilir.

BAŞINIZ AĞRIYORSA DİŞLERİNİZLE KALEM TUTUN

Stresli veya endişeli olduğunuzda, bilinçaltı kaynaklı çene ve dişleri sıkmak, kaslarınızın daha da gerilmesine ve baş ağrılarının tetiklenmesine neden olabilir. Dişlerinizle bir kalemi hafifçe ısırmak otomatik olarak çene kaslarınızı rahatlatarak baş ağrınızı ortadan kaldırabilir.

AYAK KOKUSU İÇİN AYAKLARINIZI ALKOLÜ SUYLA SİLİN

Alkollü su antiseptik özelliklidir. Bu nedenle kokuya neden olan mantar ve bakterilerin kurumasına yardımcı olarak kokunun önlenmesinde etki gösterir.

STRESİ AZALTMAK İÇİN NANE VE TARÇIN:

NASA tarafından finanse edilen bir çalışmada, Wheeling Cizvit Üniversitesi bilim adamlarının yaptığı bir çalışmanın sonucunda, nane tüketen gönüllülerde, yorgunluk ya da anksiyete duygularının yüzde 20 azaldığı görülmüş. Nane ve tarçın tüketenlerde hayal kırıklığı da yüzde 25 azalmış ve yüzde 30 oranında uyanıklık artmış.

KURU VE KIRILAN TIRNAKLAR İÇİN BİTKİSEL YAĞ:

Kırılan tırnak ve sorunlu tırnak etlerini, cildinizin nem dengesini sağlayarak giderebilirsiniz. Bunun için en etkili yöntem su içmektir. Ancak bitkisel yağlar da nem dengesini sağlamada oldukça etkilidir.

YÜKSEK TANSİYON İÇİN DOĞRU MELODİLER:

Floransa Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre her gün 30 dakika, kulaklığınızı kullanarak dinlediğiniz ‘doğal’ melodiler kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olabilir.



