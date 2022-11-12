12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler

Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları, Brezilya-İsveç, Almanya-Arjantin ve Almanya-Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:38
Takip Et

İşte Dünya Kupası'nın birbirleriyle en çok karşılaşan ülkeleri...

Dünya Kupası'nda en çok karşılaşan ülkeler
+
Aa
-

Tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 12 kez boy gösteren İsveç, bugüne dek 7 kez birbirleriyle karşılaştı.

Almanya ise Arjantin ve Yugoslavya/Sırbistan ile kupa tarihinde 7'şer kez karşı karşıya geldi.

BREZİLYA, İSVEÇ'E ÜSTÜNLÜK KURDU

"Sambacılar", İsveç karşısında çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı.

İsveç'in galibiyet yüzü göremediği eşleşmede 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Brezilya, bu maçlarda 21 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 Dünya Kupası'nda karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tarafların oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kupa Maç Sonuç

1938 Brezilya-İsveç 4-2

1950 Brezilya-İsveç 7-1

1958 Brezilya-İsveç 5-2

1978 Brezilya-İsveç 1-1

1990 Brezilya-İsveç 2-1

1994 Brezilya-İsveç 1-1

1994 Brezilya-İsveç 1-0

ALMANYA-ARJANTİN REKABETİ

Kupa tarihinde 4 kez mutlu sona ulaşan Almanya ile 2 kez şampiyon olan Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda 7 kez karşılaştı.

Bu eşleşmelerin 4'ünü Almanlar, birini de Arjantin kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2006'da 1-1 berabere sonuçlanan çeyrek final maçını Almanya, penaltılarla 4-2 kazandı. Almanya, bu maçlarda 12 gol kaydetti. Arjantin ise rakibine 5 gol attı.

Söz konusu 7 karşılaşmanın 3'ünün Dünya Kupası finalinde yaşanması, bu rekabeti özel kıldı. İki takım, 1986, 1990 ve 2014'teki final maçlarında kozlarını paylaştı. Bu finallerin ikisini Almanya, birini Arjantin kazandı.

İki takımın Dünya Kupası maçları ve sonuçları şu şekilde:

Kupa Maç Sonuç

1958 Almanya-Arjantin 3-1

1966 Almanya-Arjantin 0-0

1986 Almanya-Arjantin 2-3

1990 Almanya-Arjantin 1-0

2006 Almanya-Arjantin 1-1 (Penaltılarla 4-2)

2010 Almanya-Arjantin 4-0

2014 Almanya-Arjantin 1-0 (Uzatmada)

ALMANYA-YUGOSLAVYA/SIRBİSTAN 

Almanya'nın kupa tarihinde en çok karşılaştığı diğer rakip, Yugoslavya/Sırbistan oldu.

Yugoslavya ile 6 maça çıkan Almanlar, 4 galibiyet aldı. Bir maçı Yugoslavya kazandı, bir karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Sırbistan ise 2010'da Almanya ile oynadığı maçtan galip ayrıldı.

Almanlar, bu eşleşmede 11 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların Dünya Kupası'nda yaptığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kupa Maç Sonuç

1954 Almanya-Yugoslavya 2-0

1958 Almanya-Yugoslavya 1-0

1962 Almanya-Yugoslavya 0-1

1974 Almanya-Yugoslavya 2-0

1990 Almanya-Yugoslavya 4-1

1998 Almanya-Yugoslavya 2-2

2010 Almanya-Sırbistan 0-1

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
4
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.