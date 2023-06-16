İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler

Dünyada en çok kullanılan soy isimler belli oldu. Bakın Türkiye’de en çok kullanılan soy isim hangisi çıktı.
Twitter’da ‘’World of Statistics’’ adlı 2.5 milyon takipçili hesabın yayınladığı listede bazı ülkelerde en çok kullanılan soy isimler yer aldı. Liste ise şu şekilde:
Vietnam: Nguyen
Zimbabve: Moyo
ABD: Smith
Birleşik Krallık: Smith
Birleşik Arap Emirlikleri: Ali
İsveç: Andersson
Sri Lanka: Perera
Güney Kore: Kim
İspanya: Garcia
Güney Afrika: Nkosi
Suudi Arabistan: Khan
Rusya: Ivanova
Romanya: Popa
Portekiz: Silva
Filipinler: Dela Cruz
Filistin: Awad
Pakistan: Ahmad
Umman: Al Balushi
Meksika: Hernandez
Kuzey Kore: Kim
Nijerya: Musa
Hollanda: De Jong
Kazakistan: Akhmetov
Ürdün: Allah
Japonya: Sato
İrlanda: Murphy
Irak: Mohamed
Endonezya: Sari
Hindistan: Kumar
Almanya: Muller
Etiyopya: Tesfaye
Fransa: Martin
Mısır: Mohamed
Çin: Wang
Brezilya: Da Silva
Avustralya:Smith
Bangladeş: Akter
Kanada: Smith
Arjantin: Gonzalez
Türkiye: Yılmaz