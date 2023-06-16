İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler

Dünyada en çok kullanılan soy isimler belli oldu. Bakın Türkiye’de en çok kullanılan soy isim hangisi çıktı.

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 1

Twitter’da ‘’World of Statistics’’ adlı 2.5 milyon takipçili hesabın yayınladığı listede bazı ülkelerde en çok kullanılan soy isimler yer aldı. Liste ise şu şekilde:

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 2

Vietnam: Nguyen

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 3

Zimbabve: Moyo

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 4

ABD: Smith

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 5

Birleşik Krallık: Smith

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 6

Birleşik Arap Emirlikleri: Ali

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 7

İsveç: Andersson

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 8

Sri Lanka: Perera

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 9

Güney Kore: Kim

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 10

İspanya: Garcia

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 11

Güney Afrika: Nkosi

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 12

Suudi Arabistan: Khan

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 13

Rusya: Ivanova

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 14

Romanya: Popa

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 15

Portekiz: Silva

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 16

Filipinler: Dela Cruz

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 17

Filistin: Awad

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 18

Pakistan: Ahmad

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 19

Umman: Al Balushi

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 20

Meksika: Hernandez

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 21

Kuzey Kore: Kim

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 22

Nijerya: Musa

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 23

Hollanda: De Jong

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 24

Kazakistan: Akhmetov

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 25

Ürdün: Allah

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 26

Japonya: Sato

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 27

İrlanda: Murphy

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 28

Irak: Mohamed

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 29

Endonezya: Sari

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 30

Hindistan: Kumar

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 31

Almanya: Muller

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İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 32

Etiyopya: Tesfaye

33/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 33

Fransa: Martin

34/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 34

Mısır: Mohamed

35/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 35

Çin: Wang

36/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 36

Brezilya: Da Silva

37/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 37

Avustralya:Smith

38/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 38

Bangladeş: Akter

39/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 39

Kanada: Smith

40/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 40

Arjantin: Gonzalez

41/41
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler 41

Türkiye: Yılmaz

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