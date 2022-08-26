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Dünyanın en değerli 10 futbol ligi belli oldu: Bakın Süper Lig kaçıncı sırada?

Dünya futbolunda parasal açıdan en değerli 10 lig belli oldu. Listede Türkiye Süper Ligi de yer aldı

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:07
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:27
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İşte dünyanın en değerli 10 futbol ligi

Dünyanın en değerli 10 futbol ligi belli oldu: Bakın Süper Lig kaçıncı sırada?
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Dünyanın en değerli 10 futbol ligi belli oldu. Transfermarkt verilerine göre futbolcuların değerlerine bakıldığında en pahalı 10 lig arasında Süper Lig de girdi.

Yapılan hesaplamalara göre en değerli lig 20 takımlı İngiltere Premier Ligi oldu. Premier Lig'deki futbolcuların toplam değeri 9 milyar lirayı aştı. En değerli takım da 1.1 milyar euro ile Manchester City olarak öne çıktı.

İngiltere'yi İspanya La Liga 4.8 milyar euroyla takip etti. 20 takımlı ligin en değerlisi de 873 milyon euroyla Real Madrid oldu.

Diğer liglerin sıralaması ve değerleri şöyle:

3 - İtalya Seria A 4.5 milyar euro

4 - Almanya Bundesliga 4.2 milyar euro

5 - Fransa Ligue 1 3.4 milyar euro

6 - Brezilya Serie A 1.3 milyar euro

7 - Portekiz Primeira Liga 1.1 milyar euro

8 - ABD MLS 1.1 milyar euro

9 - Türkiye Süper Lig 857 milyon euro

10 - Hollanda Eredivisie 810 milyon euro

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