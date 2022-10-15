tv100’de yer alan habere göre; Tüketilen zararlı gıdalar birçok sağlık sorununa yol açıyor. Küçük zararsız atıştırmalık olarak görünse de birçoğu vücutta kalıcı hasarlara neden olduğu biliniyor. Başta fast food yiyecekler olmak üzere pek çok işlenmiş ve katkı içeren besinler yaşam standartlarını oldukça düşürdüğü bildirildi. Sağlıklı ve uzun bir hayat yaşamak isteyenler bu besinlerden uzak durması gerektiği vurgulandı.

İşte dünyanın en zararlı 10 besini...

Hazır çorba

Hazır çorbalar sık tüketirse metabolizma ve bağırsak florasında bozukluğa neden olabilir. Yine sık tüketilirse kilo artışına sebebiyet verir.

Margarin

Margarin, iyi kolestrolü düşürüp bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep oluyor. Pankreasın görevini tam olarak yerine getirememesine ve şeker hastalığına sebep olur.

Şeker

Obeziteye neden olan beyaz şeker, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Aynı zamanda cildin kırışmasına sebep olurken kanser riskini de arttırır.

Süt tozu

Yağlanmanın dostu olan süt tozu, bölgesel yağlanmaların yanı sıra karaciğer yağlanmasına da yol açıyor.

Bulyon

Yağ birikimi ile birlikte obezite, karaciğer hasarı, diyabet, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına neden olur

İşlenmiş et

Yüksek miktarlarda tüketildiklerinde; kalın barsak, akciğer, yemek borusu, karaciğer kanseri gibi ciddi başka sağlık problemlerine yol açıyor.

Paketli noodle

Noodle tüketen kişilerde yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösteriyor. Aynı zamanda bu sorunlar şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.

Cips

İçinde bulunan fazla yağ ve tuz büyük hasarlara yol açıyor. Fazla alınan yağ ve tuz; kolestrol, kalp krizi ve felç gibi tehlikeli hastalıklara yol gösteriyor.

Jelibon

İçerisinde sığır jelatini bulunduran jelibonlar, aşırı miktarda şeker bulundurmasıyla kansere davetiye çıkartıyor.

Yapay tatlandırıcı

Yapılan deneyler sonucunda yapay tatlandırıcı verilen farelerde kas bozulması yaşandı. İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada ise yapay tatlandırıcıları tüketmenin yüksek obezlik, diyabet, yüksek tansiyon ve inme oranlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.