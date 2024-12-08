İşte ekonomik kriz; sakızın paketi 7,95 lira

Yüzyılın ekonomi dehası, “Faiz sebep, enflasyon netice” diyerek dünya ekonomisine yepyeni bir doktrin kazandıran AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a öneriyorum;

Türk parasından kuruşları atın…

Markette alışveriş yapıyorsunuz 59 lira 89 kuruş tutuyor. Kasiyer 11 kuruş nakit veremiyor.

Bir kuruş dahi veremiyor.

Ekonominin en önemli göstergeleri, bir simit, bir ekmek, bir bardak çay ve bir sakızdır.

Erdoğan’ın ekonomiyi yönettiği, merkez bankası başkanlarını, maliye bakanlarını azlettiği dönem enflasyonu zirveye, Türk lirasını da yerin dibine taşıdı.

1 Ocak 2005’teki Erdoğan hükûmetinde Ali Babacan ekonomiyi dört dörtlük yönetiyordu ve Türk parasından sıfırları atma uygulaması ile büyük bir başarıya imza attı.

Babacan görevden alındı, ekonomide önce durgunluk Erdoğan’ın ekonomiyi yönetmesi ile de çöküş dönemi yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor.

Ekonomist Erdoğan’a öneriyorum;

Türk parasından kuruşları silin.

En düşük Türk parası 1 lira olsun.

5, 10 ve 50 liraları madeni basın.

500 ve 1000 liralık banknotları tedavüle çıkarın.

1 Ocak 2025’ten itibaren bozuk para hâline gelen 50 - 100 ve 200 liralar da devam etsin.

Sakız dedim ya bak Erdoğan en ucuz sakız fiyatlarını gör.

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FOTO: SAKIZ

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Toz pembe ekonomi yok ama Pembo sakızın paketi 7 lira 95 kuruş.

Kilosu ise daha dikkat çekici.

Bir kilo sakız bir kilo peynir fiyatına ulaştı.

En ucuz sakızın kilosu 361 lira 36 kuruş.

Pembo yerine diğer sakızlara el atarsan ikinci sıradaki sakızların fiyatları şöyle;

Paketi 12 lira 95 kuruş, kilosu ise 3 kilo peynir fiyatı; 925 lira…

Ey Erdoğan, enflasyon canavarı Türk milletini sakız gibi çiğniyor.

1 Ocak’ta memura, emekliye, asgari ücretliye zam vereceksin ya.

Şu sakız fiyatları ile piyasadaki başta gıda olmak üzere zorunlu yaşam kalemlerinin fiyatlarını da gör Erdoğan.

Sık sık dersin ki; “İtibardan tasarruf olmaz…”

Ya Türk milletinin itibarı ne olacak Erdoğan?

Türk milletini itibarlı yaşat ki sen de itibarlı yaşayasın Erdoğan…

Hadi bizleri dinlemiyorsun o hâlde bir anımsatma yapayım.

MHP lideri Devlet Bahçeli siyasi ilkesini şöyle ortaya koydu:

-“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben…”

Çok haklı ama sen bu tanıma uymuyorsun.

Senin ilken ise şöyle;

-Önce ben ve partim, sonra ülkem ve milletim…