İşte en çok tercih edilen 12 bitki ve faydaları.

En çok tercih edilen 12 şifalı bitki

Dünyanın en yararlı bitkileri hangileri? İşte o sorunun yanıtları...

HAYIT AĞACI:

Hayıt ağacı bitkisi menstural dönemini düzenler ve hormon salgılamasına yardımcı olur. Düzenli olarak kullanıldığında fayda veren bir bitkidir. Hayıt ağacı bitkisi hamilelik döneminde kesinlikle kullanılmaz.

KAHVE:

Kahve içeriğinde bulunan kafein nedeniyle beslenme uzmanları pek önermez. Fakat yapılan araştırmalara göre her gün bir fincan kahve mutlaka içilmelidir. Bir fincan kahvenin soğuk algınlığı ve astıma iyi geldiği bilinmektedir. Fiziksel dayanıklılığı artırır.

ÇUHA ÇİÇEĞİ YAĞI:

Çuha çiçeği yağı genel olarak romatoid artiridin etkilerini azaltma da kullanılmaktadır. Ayrı zamanda kolesterolün düşmesinde de büyük etki sağlamaktadır. Özellikle solunum yolu ve sindirim sistemi şikâyeti olanların çok tercih ettiği bir bitkidir.

GÜMÜŞ DÜĞME:

Gümüş düğme bitkisi dayanılmaz ağrılara ve migrene çok iyi gelmektedir. Gümüş düğme bitkisi yüksek ateşi düşürür aynı zamanda acıyı azaltmaktadır. Ayrıca vücutta oluşan iltihapları kurutur ve hiçbir yan etkisi yoktur.

KETEN TOHUMU:

Keten tohumu susam tanelerinden biraz daha büyüktür. Keten tohumu omega 3 ve omega 9′un yanı sıra lif, protein, magnezyum, çinko gibi birçok mineraller açısından oldukça zengindir.

ALOE VERA:

Halk arasında en çok bilinen ve kullanılan bitkiler arasında aloe vera birinci sıradadır. Genelde güneş yanıkların da veya her hangi yanık kazalarında tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Aloe vera bitkisinin yetişmesi için gerek tek şey sudur. Aloe vera bitkisinin acı azaltma ve hızla iyileştirme özelliği vardır.

KIZILCIK SUYU:

Toplum arasında kızılcık suyunun en çok bilinen özelliği boşaltım sistemi sorunlarını çözmektir. Kızılcık suyu c vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Kızılcık suyu bakteriyel enfeksiyonları tedavi ederek hastalığın iyileşmesini sağlamaktadır. Kızılcığın içerisinde bulunan asitler sayesinde tümör ve böbrek taşı oluşumunu engeller.

EKİNEZYA:

Ekinezya bitkisi yaraların iyileştirilmesinde kullanılan ve hiçbir yan etkisi olmayan bir bitkidir. Özellikle ekinezya bitkisi kış aylarında gribe iyi geldiği için daha kullanılmaktadır. Ekinezya bitkisi ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve çabuk iyileşme sağlar. Öksürük, boğaz ağrısı, göğüs de oluşan tıkanıklıklara ekinezya bitkisi sayesinde kolayca atılmaktadır.

SİYAH YILAN KÖKÜ:

Siyah yılan kökü bitkisi özellikle menopozlu kadınların kullanması gereken bir bitkidir. Siyah yılan kökü bitkisi sinirlerin gevşemesine yardımcı olur ve sakinlik verir. Ayrıca siyah yılan kökü bitkisi adet döneminde oluşan ağrı ve kramplara da iyi gelmektedir.

SARIMSAK:

Sarımsak kokusu yüzünden pek tüketilmeyen bir bitkidir. Ama yararı oldukça çoktur. Sarımsak vücuda direnç verir ve soğuk algınlığına da iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsağın en büyük özelliği kansere iyi gelmesidir.

GÜNLÜK:

Günlük bitkisi birkaç adı daha bulunmaktadır. Anadolu ve sığla olarak da bilinmektedir. Günlük bitkisi ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük bitkisi aynı zamanda kolesterol, bel ağrıları, damla hastalığı, kas yangısı, obezite gibi birçok hastalığın tedavilerinde oldukça etkilidir.

PAPATYA:

Papatya bitkisi genel olarak çayı yapılarak tüketilmektedir. Papatya bitkisi bağırsaklarda oluşan sorunların tedavisinde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer almaktadır. Uyumakta zorluk çekenlerinde rahatlıkla da papatya bitkisini kullanabilirler.