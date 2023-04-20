İşte en doğal 3 doğal antibiyotik

Editör: Erkavim Yıldırım

ZEYTİN YAPRAĞI

Zeytin yaprağı özütü antioksidandır, iltihap sökücüdür ve ağrı kesici.Zeytin yaprağı özütünün bu bitkinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan “mucize bir madde” olduğunu söyleyebilirsiniz. Antimikrobiyal özelliklere sahiptir (zeytinleri patojenlere karşı korur). Ayrıca örneğin erken yaşlanma gibi serbest radikallerin zararlı etkilerini ortadan kaldırır.

GREYFURT ÇEKİRDEKLERİ

Her yaşta alınabilecek oldukça ekonomik bir antibiyotik. Bu çekirdeklerin özütünü aktarlardan satın alabilirsiniz veya meyveyi yedikten sonra kurutup bir havanda ezerek de elde edebilirsiniz. Greyfurt bakteriyi, mantarı, paraziti ve virüsleri öldürme kapasitesine sahiptir.

MERCANKÖŞK

Mercanköşk yağını bulabilirseniz daha bile faydalıdır. Bu aromatik baharatın yapraklarıyla yapılır ve içinde güçlü antibakteriyel özellikler taşıyan bir madde içerir. Birçok enfeksiyonla savaşmanızı sağlar ve eczanelerde satılan antibiyotiklerden çok daha etkilidir. Mercanköşk yağı çeşit hastalıklara yol açan pnomökok, satfilok, streptokok ve enterekoku yok eder. Kimyasal antibiyotiklere karşı dirençli olanların da arasında bulunduğu 25 bakteriye karşı tedavide sonuç veriyor.

Mercanköşk yağı bağırsak enfeksiyonları, tifo, idrar yolu enfeksiyonu, ülser, kolera, cilt iltihabına karşı da sonuç vermektedir. Ayrıca soğuk algınlığı, kabakulak ve kızamığa karşı da koruma sağlar. Bıçak veya hayvan ısırıkları yaralarının iltihaplanma riskini azaltır. Ayrıca arı, yılan ve örümcek zehrini nötr hale getirir.