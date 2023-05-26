İşte en iyi tümörsavar

Editör: Murat Öztürk

Greyfurdu ikiye böldüğünüzde lifli taneciklerindeki renge göre besin değeri de farklılaşıyor. Yarım orta boy greyfurt yaklaşık 50 kalori içeriyor. Star gazetesinde yer alan habere göre eğer günde yarım greyfurt yerseniz beslenmenizde gerekli olan C vitamini, bazı diyet liflerini, potasyum, folat ve pantetonik asit gibi vitaminleri de tam sağlamış olursunuz. Bu açıdan grefurt tam bir multivitamin.

Kırmızımsı ve pembe renge sahip olan greyfurtlar aşırı derecede A vitamini içeriyor. Yani A vitaminini sağlamak için bildiğimiz sadece havuç ye demek aslında doğru bir yaklaşım değildir. Eğer siz beslenmenize küçücük bir greyfurdu eklerseniz çok fazla A vitaminini de sağlamış olursunuz.

150’DEN FAZLA BİTKİSEL KİMYASAL İÇERİYOR

Özellikle kırmızı rengi fazla olan greyfurtlarda aynen domateste olan karotenoidlerden likopen denilen antioksidanı fazlasıyla barındırır. Bunun dışında 150’den fazla bitkisel yararlı kimyasalı içeren greyfurt tam bir ecza dolabıdır diyebiliriz. Özellikle greyfurt suyunu içindeki lifli taneleri ile birlikte hazırladığınızda inanılmaz derecede yüksek miktarda diyet lifi almış olursunuz. Greyfurt özellikle çözünür lif olarak bilinen pektinden de zengindir. Pektin özellikle kan kolesterolünüzün düşmesinde yardımcıdır. Araştırmalara göre düzenli greyfurt yiyenlerin kan yağları da yükselmiyor. Aslında en önemlisi greyfurdun çok değişik ve kuvvetli miktarda antioksidan içermesidir.

SUYU ÇOK FAZLA İÇİLMEMELİ

Bu meyve, glisemik indeksinin düşük olması, yüksek oranda diyet lifi içermesi, düşük kalorili oluşu ve kandaki insülin düzeyini düzenlemesi nedeniyle de kilo verme diyetlerinin meyveler içerisindeki sihirli etkiye sahip. Fakat bu kadar yararları bulunan greyfurt için riskler de söz konusudur. Örneğin fazla miktarlarda greyfurt suyu içmek kadınlarda göğüs/meme kanseri riskini arttırır. İçerdiği bazı enzimler sayesinde düzenli ilaç kullananlarda ilacın etkisini bozar.

Greyfurdun içerdiği antioksidanların çeşitli hastalıklara karşı koruyucu olduğu bilimsel çalışmalarla desteklendi.Araştırmalara göre greyfurt kolon ile akciğer kanserinden koruyor, kalp hastalıklarını önlüyor. Astımda akciğerin fonksiyonel çalışmasını artırıyor. Karaciğer enzimlerini çalışmasındaı hızlandırıcı etkisi var.