İşte en iyi tümörsavar

O meyve 150’den fazla bitkisel kimyasal içeriyor ve adeta bir tümörsavar. İşte, o meyve…

İşte en iyi tümörsavar

Editör: Murat Öztürk

Greyfurdu ikiye böldüğünüzde lifli taneciklerindeki renge göre besin değeri de farklılaşıyor. Yarım orta boy greyfurt yaklaşık 50 kalori içeriyor. Star gazetesinde yer alan habere göre eğer günde yarım greyfurt yerseniz beslenmenizde gerekli olan C vitamini, bazı diyet liflerini, potasyum, folat ve pantetonik asit gibi vitaminleri de tam sağlamış olursunuz. Bu açıdan grefurt tam bir multivitamin.

Kırmızımsı ve pembe renge sahip olan greyfurtlar aşırı derecede A vitamini içeriyor. Yani A vitaminini sağlamak için bildiğimiz sadece havuç ye demek aslında doğru bir yaklaşım değildir. Eğer siz beslenmenize küçücük bir greyfurdu eklerseniz çok fazla A vitaminini de sağlamış olursunuz.

150’DEN FAZLA BİTKİSEL KİMYASAL İÇERİYOR

Özellikle kırmızı rengi fazla olan greyfurtlarda aynen domateste olan karotenoidlerden likopen denilen antioksidanı fazlasıyla barındırır. Bunun dışında 150’den fazla bitkisel yararlı kimyasalı içeren greyfurt tam bir ecza dolabıdır diyebiliriz. Özellikle greyfurt suyunu içindeki lifli taneleri ile birlikte hazırladığınızda inanılmaz derecede yüksek miktarda diyet lifi almış olursunuz. Greyfurt özellikle çözünür lif olarak bilinen pektinden de zengindir. Pektin özellikle kan kolesterolünüzün düşmesinde yardımcıdır. Araştırmalara göre düzenli greyfurt yiyenlerin kan yağları da yükselmiyor. Aslında en önemlisi greyfurdun çok değişik ve kuvvetli miktarda antioksidan içermesidir.

SUYU ÇOK FAZLA İÇİLMEMELİ

Bu meyve, glisemik indeksinin düşük olması, yüksek oranda diyet lifi içermesi, düşük kalorili oluşu ve kandaki insülin düzeyini düzenlemesi nedeniyle de kilo verme diyetlerinin meyveler içerisindeki sihirli etkiye sahip. Fakat bu kadar yararları bulunan greyfurt için riskler de söz konusudur. Örneğin fazla miktarlarda greyfurt suyu içmek kadınlarda göğüs/meme kanseri riskini arttırır. İçerdiği bazı enzimler sayesinde düzenli ilaç kullananlarda ilacın etkisini bozar.

Greyfurdun içerdiği antioksidanların çeşitli hastalıklara karşı koruyucu olduğu bilimsel çalışmalarla desteklendi.Araştırmalara göre greyfurt kolon ile akciğer kanserinden koruyor, kalp hastalıklarını önlüyor. Astımda akciğerin fonksiyonel çalışmasını artırıyor. Karaciğer enzimlerini çalışmasındaı hızlandırıcı etkisi var.

Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi Spor
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması Ekonomi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun Ekonomi
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı Ekonomi
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber Güncel
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri Sağlık
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri