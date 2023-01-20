İşte en rahat araba yolculuğu için ipuçları

Rahat bir yolculuk geçirmenize yardımcı olacak doğal yağlara ulaşmak için birkaç küçük düzenleme işinizi kolaylaştıracaktır. Aroma terapi; özellikle yaz sıcağındaki uzun araba yolculuklarında sizin, eşinizin ve çocuklarınızın rahatlatmasına neden olacaktır.



Uzun araba yolculuklarında mekan dar olduğu için aradığınızı kolay bulmak epey zorlu olabilir. Öncelikle kolayca ulaşmanız için doğal yağları küçük şişelere koyun ve bir çanta içinde bulundurun. Çantayı ise kapı ceplerine, torpido gözüne ya da koltuk ceplerine yerleştirin. Ayrıca bu yağları kullanarak hazırlayabileceğiniz ıslak mendilleri naylon poşetlere bölüştürerek rahatlıkla ulaşabileceğiniz ceplerde tutun. Yolculuğunuz boyunca bu doğal yağları püskürtmek için ferahlatıcı mekanizmalardan edinmeniz de işinizi epey kolaylaştıracak.



ZİHNİ AÇIK TUTMAK GEREK



Nane, limon, fesleğen ve biberiye yağlarını ayaklarınızın tabanına sürmek zihnin açık kalmasına yardımcı olacaktır. 110 damla nane, 35 damla tarçın, 35 damla limon ve 20 damla silhatı 100 mililitre su ile karıştırarak oluşturacağınız losyonu spreyli bir şişeye koyarak, arabanın içine sıkmak da zihnin açık kalmasını sağlayacaktır. Ancak bu önlemlere rağmen araç kullanırken yorgunluğunuz geçmiyorsa, mutlaka mola vermelisiniz. Uzun araç yolculuklarında güvenli şekilde gideceğiniz yere ulaşmak için zihninizin sürekli olarak açık kalması gerekli.

ARABA TUTUNCA NE YAPMALI?:

Uzun araba yolculuklarında özellikle çocukların midesi bulanabilir. Bunu önlemek için bir damla nane yağını şekere damlattıktan sonra yemek öneriliyor. Ayrıca nanenin mideyi yatıştırıcı özelliğinden faydalanmak için arabanın içine birkaç damla nane yağı sıkılması da işe yarayabilir. Tabii ki taze hava almak için araç camını hafifçe açmak ve dışarıyı izlemek de mide bulantısı için iyi gelecek önlemlerden. Nanenin yanında, tarçın da mide bulantısına iyi gelecektir.

SERİN VE ZİNDE KALMAK İÇİN NE YAPMALI?

Yazın sıcak aylarında araba ile seyahat ederken, klima dahi zaman zaman yeterli serinliği sağlamayabilir. Nane, okaliptüs, lavanta, Hint defnesi, limon ya da portakal ve papatya yağları özellikle sürücüyü zinde tutacaktır. Bu yağları aracın içine sıkmak ya da bu yağlarla yapacağınız ıslak mendiller ile bileklerinizi ya da yüzünüzü silmek aynı etkiyi yaratır. Bir başka seçenek ise, küçük bir termosa koyacağınız suya bir damla nane yağı damlatıp yavaşça suyu tüketmektir. Dikkat edilmesi gereken nokta bu yağları, plastik su şişelerine koymamalısınız.

ÇOCUKLARI MEŞGUL VE SAKİN TUTMAK İÇİN NE YAPMALI?

Çocuklarınızla seyahat ederken, uzun süre oturmaktan ne kadar sıkılacaklarını ve dikkatlerini farklı şeylere odaklamanın ne kadar zor olduğunu bilinen bir gerçek. Kitaplar, bazı oyunlar ve tabletler çocukların sıkıntılarını gidermek için kullanılır. Ancak sürekli bunlara odaklanmak bu kez de çocukların midelerinin bulanmasına neden olabilir. Eğer çocuklarınız araç içinde sakinleşmekte güçlük çekiyorsa lavanta, bergamot, gül, papatya ve laden yağı işe yarayabilir. Bu yağları çocuğunuzun boynuna masaj yapabilirsiniz…