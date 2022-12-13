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İşte en tehlikeli yiyecek

Uzmanlar milyonlarca kişinin tükettiği o gıdayı Grup 1 kanserojen olarak değerlendirdi. İşte o besin…

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:06
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İşte en tehlikeli fındık

İşte en tehlikeli yiyecek
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Kanser hayati risk taşıyan hastalıklar arasında birinci sırada. Ağız kanseri de o sıralamada en üst sıralara tırmanıyor. Ülkemizde fazla tercih edilmeyen bir fındık türünün ağız kanserine neden olabileceği açıklandı.

Kansere neden olan çok çeşitli etkenler bulunuyor. Sağlıksız beslenmenin de başta kanser olmak üzere birçok hastalığa zemin oluşturduğu biliniyor. Üstelik sadece sağlıksız olarak bildiğimiz işlenmiş gıdalar değil faydalı sandığımız besinlerin içerisinde de kanserojen maddeler bulunuyor.

O FINDIĞA DİKKAT

Nature dergisinde bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda şöyle deniyordu: "Betek fındığı çiğnemek, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir."

Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde, betel fındık çiğneme kültürel uygulaması yüzyıllardır sosyal geleneklerde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu alışkanlığın, vücudu ağız kanserine yatkın hale getiren bir durum olan oral submukoz fibroza yol açtığına dair ikna edici kanıtlar var.

Bununla birlikte, Kanser Önleme Araştırmaları dergisinde yayınlanan araştırmalar betel cevizinin de kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu gösterdiğinden, kanıtlar çelişkilidir. Areka cevizinden elde edilen tohum, potansiyel kanser riski taşımasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Hindistan, Asya ve Doğu Afrika'ya yerleşen popülasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

 

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