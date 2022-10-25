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Her lokması ölüme yaklaştıran besinler hangileri?

Hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Ancak uzun yıllardır tüketimleri devam eden ve adeta alışkanlık haline gelen besinler tam anlamıyla bir zehir. Yenildiğinde adım adım ölüme sürüklüyor. İşte o besinler…

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:19
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İşte en zararlı gıdalar

Her lokması ölüme yaklaştıran besinler hangileri?
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Herkes sağlıklı bir ömür sürmek istiyor fakat her saniye gelişen Dünya’da bu mümkün olmuyor. Zira ürtilen bazı besin ürünleri adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Pratik ve lezzetli oldukları söylenerek tüketilen bu ürünler insanı ölüme yaklaştırıyor. İşte asla yenmemesi gereken o ürünler:

KAHVALTILIK GEVREK

Kahvaltılık gevrek seçimi yapacaksanız içindekilere dikkat etmelisiniz. Bir porsiyon için 5 gramdan fazla şeker içermeyen, lifli olanları tercih etmeye çalışabilirsiniz. Tam besleyici kahvaltı için de elbette çok daha sağlıklı seçenekler olduğu da unutulmamalı.

DONDURULMUŞ GIDALAR

Gıdalar dondurulduğunda ve bir süre beklediğinde besin değerleri azalmakta bu yüzden olabildiğince taze tüketim önerilmekte. Özellikle dondurulmuş balık ve deniz ürünlerindeki tert-bütilhidrokinon maddesinin zararlı olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandı.

MARGARİN

Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu bilinen bir gerçek. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getiriyor.
 

PAKETLİ GIDALAR

Raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapıyor. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabiliyor. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, aspartam, phenylalanine, suklaroz, ageve, potasyum bromat, yapay aroma ve renklendiriciler, bromlu bitkisel yağ, BHA ve BHT en zararlı katkı maddeleridir.

TATLANDIRICI

Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, monosodyum glutamat, sukraloz, aspartam ve sodyum benzonat. DSÖ normal şeker için ise günde 25 gramı geçmemek gerektiğini söylemektedir.

İŞLENMİŞ ET

Ete eklenen nitratın kanserojen etkisi olabileceğine dair araştırmalar mevcuttur. İşlenmiş etlerdeki aşırı tuz miktarları da vücudun dengesini bozabiliyor.

BOL YAĞLI KIZARTMA

Dünya Sağlık Örgütü endüstriyel trans yağlarının tümüyle kullanımdan kaldırılması yönünde çalışmalar da bulunmakta. Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmakta. Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntem

TAVUK NUGGET

Çoğu markanın ürünlerinde de tavuk eti yanında sinir, kan damarı, deri, kıkırdak ve kemik de ürüne eklenmekte böylece aşırı kalorili bir gıda ortaya çıkıyor.

JELİBON VE ŞEKERLEMELER

Jelibonlar ve şekerlemeler ve aşırı şeker kullanılarak üretildiği için çok ama çok zararlı. Ayrıca bu kategorideki ürünlerdeki gıda boyalarının da vücudumuzun temeli olan DNA yapısını bile bozabileceğine dair araştırmalar bulunmakta.

BEYAZ ŞEKER

Beyaz şeker; şeker pancarından elde edilmekte ve fruktoz ile glukozdan oluşmakta. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral yok. Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yorarak hastalıklara yol açıyor.

BEYAZ UN

Beyaz un Dünya Sağlık Örgütü’ne göre içindeki klor dioksit maddesi yüzünden de zararlı olma potansiyeline sahiptir. Şu anki beyaz unlarla yapılan gıdaların çoğu kana ani karışarak şeker dengesini bozma riski taşımakta.

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