İşte enerji sömüren gıdalar

Uzmanlar bazı gıdaların enerjiyi tükettiğini belirtiyor ve uyarıyor. İşte enerjinizi tüketen ve acilen yanından uzaklaşmanız gereken o gıdalar…

İşte enerji sömüren gıdalar

Enerji tüketen besinler vücutta kronik iltihaplanmalara yol açabiliyor. BU nedenle çok sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Ayrıca beslenirken de enerji tüketen besinlerde uzak durmamız gerekiyor. İşte o gıdalar…

YANMIŞ IZGARALAR
Herhangi bir hayvansal proteini yüksek sıcaklıkta pişirmek aynı zamanda sigara dumanında ve araba egzozunda da bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonları ortaya çıkarır. Etin çok yanmamında yarar var. Bunun için marine sırasında imon suyu, otlar ve baharatlar kullanılmalıdır.

KIZARTILMIŞ GIDALAR
Fazlaca kızartılmış yiyeceklerde iltihap molekülleri oluşur. Bu nedenle sızma zeytinyağıyla yapılan kızartmalar çok zararlıdır. Onun yerine zeytinyağı ya da avokado yağı kullanılmasında fayda vardır.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ
Salam, sosis ve pastırma gibi, vücudun yağ dokusunu daha iltihaplı hale getiren yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle zararlı. Bu gıdaların mide kanserine yol açması oranı yüksek.

ALKOLLÜ İÇECEKLER
Alkolün her türlüsü iltihabı tetikliyor. Bu nedenle aşırı alkol kullanımı kanser, karaciğer hastalığı ve nörolojik hastalıkları tetikleyen en önemli faktördür..

ŞEKERLİ BESİNLER
Şeker kalori bakımından yüksek ve besin maddeleri bakımından düşüktür, bu da çok fazla tüketmenin kilo almayı ortaya çıkardığı anlamına gelir. Kilo alımına bağlı olarak ortaya çıkan obezite de bir tür kronik iltihaplanmaya neden olur.

PAKETLENMİŞ ÜRÜNLER
İşlenmiş gıdalar bağırsakta yaşayan bakterilerin bileşimini değiştirerek kronik iltihabı harekete geçirir. Özellikle bisküvi, kraker, beyaz ekmek ve diğer rafine karbonhidrat ürünleri gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir ve bu da vücut kan şekerini normale döndürmeye çalışırken iltihaplanmayı tetikliyor.

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