İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…

Kenan Evren askeri darbe yaptı. Anayasayı iptal etti. Demokrasi askıya alındı. Parti liderlerine siyasi yasak getirildi.

Yaptırdığı anayasaya kendisi için “cumhurbaşkanı seçilir” hükmü koydu. 1982’de halk oylaması ile anayasa kabul edildi Evren cumhurbaşkanı oldu.

Anayasa da siyasi partiler yasası da seçim yasası da 2001’den günümüze Recep Tayyip Erdoğan’a “dur” diyemedi.

Birinci Erdoğan vakası;

Yandaş Seçim Kurulu (YSK) anayasa ve siyasi partiler yasasına darbe yaparak siyasi yasaklı Erdoğan’ın AKP genel başkanı olarak Kasım 2002 seçimine girmesine onay verdi.

AKP tek başına iktidar oldu. CHP genel başkanı merhum Deniz Baykal’ın desteği ile 2003’te Erdoğan’ın siyasi yasağı kaldırıldı. YSK Siirt’te milletvekili seçimini yasaya aykırı iptal edince Erdoğan aday olup milletvekili seçildi ve Başbakan oldu.

İkinci Erdoğan vakası;

2014’te Meclis tarafından cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın diplomasının geçersiz olduğu 2015’te ortaya çıktı.

Aslı olmayan bir fotokopiyi Erdoğan’ın Özel kalem Müdürünün şoförü İstanbul 15. Noterine götürüp yasaya aykırı şekilde, “aslının aynı” damgası vurduğu belirlendi.

YSK’nın diplomanın aslını araştırmadan noter tasdikli fotokopiyi kabul ettiği belirlendi.

Yandaş YSK 2018 ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan itirazları aslını araştırmadan, “2014’te YSK tarafından onaylandı” diyerek kabul etti.

Üçüncü Erdoğan vakası;

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve muhalifler Devlet Bahçeli’ye tüzük değişikliği gündemiyle MHP’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için yeterli delege imzası topladı.

MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli onay vermeyince kurultay çağrısı yapılmadı.

Muhalifler 8 Nisan 2016 tarihinde Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme 3 kişilik çağrı heyeti görevlendirdi.

MHP tüzüğünün 1/5 kuralına uygun olarak 1232 delegesinden 531'inin katılımı ile 19 Haziran 2016’da MHP olağanüstü tüzük kurultayı yapıldı.

MHP Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs 2016 olarak belirlendi.

14 Mayıs saat 16.00’da Ankara 25. İcra Mahkemesi Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği, "Kurultay yapılmasın" kararının uygulanmaması için Ankara 2.İcra Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi.

Seçimli olağanüstü kurultay AKP iktidarının yargı desteğiyle iptal edildi.

Devlet Bahçeli de Erdoğan’ın desteği ile Genel Başkanlığını korudu.

Dördüncü Erdoğan vakası;

15 Temmuz FETÖ kalkışması sonrası Devlet Bahçeli koltuğunu borçlu olduğu Erdoğan’a şu çağrıyı yaptı:

“Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya da Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız.”

Körün istediği tek göz Allah verdi iki göz.

Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanı Erdoğan ile yandaşı Bahçeli Parlamenter Rejimin yıkan ve Tek Adam Rejimini kuran anayasa değişikliğini apar topar hazırladılar.

16 Nisan halk oylaması yapılırken AKP “mühürsüz ve geçersiz oyları geçerli kabul edilsin” diye YSK’ya başvurdu.

“Emir demiri keser” diye anında kabul edildi.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kadrosu itiraz dahi etmedi.

YSK darbesi ile rejim değişti.

Bugün hüngür, hüngür ağladıkları Ucube Tek Adam Rejimi kuruldu.

Beşinci Erdoğan vakası;

Anayasa’nın 101. Maddesinin 2. Fıkrası, “Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilir” hükmü Erdoğan tarafından 2007 anayasasına konuldu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynı kaldı.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi için AKP ve MHP milletvekilleri YSK’ya başvurarak Erdoğan’ı aday gösterdi.

YSK’nın 11 üyesi, “Emir demiri keser” diye anayasa hükmünü çiğneyerek Erdoğan’ın adaylığını kabul etti...

CHP ve İYİ Parti genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Akşener itiraz dahi etmediler

Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) anayasaya darbe yaparak Erdoğan’ın 3. Kez adaylığını kabul etmesi sonucu halk oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.

Türkiye’de bugün demokrasinin askıya alınmasına neden olan otoriter Ucube Tek Adam Rejimi’nin mimarı Dr. Devlet Bahçeli’dir.

Birinci vaka sonucu; AKP tek başına iktidar olamazdı

İkinci vaka sonucu; Erdoğan 2015’ten sonra yoktu.

Üçüncü vaka sonucu; Meral Akşener MHP genel başkan seçilirdi.

Dördüncü vaka sonucu: Ucube Tek Adam Rejimi olmazdı.

Beşinci vaka sonucu: Erdoğan bugün cumhurbaşkanı değildi.

Sonsöz; Büyük Ortadoğu Projesi sürüyor.

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