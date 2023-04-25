İşte erkeklerin mutlaka not alması gerektiği bilgiler

Rahat, huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsanız birazdan okuyacakları bir yerlere not etmenizde fayda var. İşte o bilgiler…

GÖRMENİZ BOZULABİLİR

Yaşa bağlı görme rahatsızlıkları gelişebilir. 40 yaşını geçince mutlaka gözlerinizi bir gösterin.



İNME RİSKLERİNE DİKKAT

Bazı araştırmalara göre 45 yaşını doldurduktan sonra inme riski artıyor. Bunu azaltmak için, düzenli egzersiz yapmak ve besleyici bir diyet uygulamak gerekiyor.

STRESTEN AMAN UZAK DURUN

Uzun vadeli stres diyabet, yüksek tansiyon, depresyon ve anksiyeteye yapıyor.



DİŞ İPİ

Diş eti hastalığı en sık 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki kişilerde görülür. Bazı araştırmalar diş ipinin bu riski azaltmaya yardımcı olacağını ortaya koydu.

HİPERTANSİYON RİSKİ

Bu yaşlarda yüksek tansiyon riski artıyor. Tuz alımını azaltmak ve daha düşük riskle ilişkili besleyici yoğun yiyecekler tüketmek gerekiyor.



SİGARA

Sigara kullanıyorsanız mutlaka bu alışkanlıktan kurtulmak zorundasınız. Aksi takdirde kalp hastalığı, felç, kan damarlarının daralması, kanser, solunum sıkıntısı ve ölümcül akciğer hastalıklarına hazırlıklı olmalısınız.

EREKTİL DİSFONKSİYONA

Araştırmalara göre; sertleşme bozukluğu erkeklerde en sık görülen cinsel sorun. Zararlı maddelerden uzak durmalısınız.

KEL KALMAK

Her saç folikülünün bir yaşam döngüsü var. Genetik ve tıbbi durumlar dahil sayısız nedene bağlı olarak saçlarınız dökülebilir. Dökülme başlamadan önce önlemlerinizi alın.

BÖBREK TAŞI

Böbrek taşınız varsa, sonraki 5 ila 7 yıl içinde başka bir böbrek taşı oluşma riski çok yüksek.