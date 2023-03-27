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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın icraat listesi ortaya çıktı

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın yol haritesi belli oldu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:42
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işte Ertuğrul Doğan'ın ilk 3 hamlesi

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın icraat listesi ortaya çıktı
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Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un yeni yönetim kurulunun icraat planı şu şekilde:
1- 350 milyon TL'lik ödeme (140 milyon TL'si kulübün kasasına koyuldu. Geri kalan meblağ da halledilecek).
2- Sponsorluk konusu (Sezon sonuna kadar sponsor katkısı olarak kulübe asgari 500 milyon TL'lik kaynak arayışı var).
3- Altyapı faaliyetleri (Double pass firmasının çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak).

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan-Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor´un 18´inci başkanı seçildi.

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