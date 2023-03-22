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Trabzonspor yönetimi belli oldu. İşte Ertuğrul Doğan'ın listesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yönetim listesi belli oldu. Listede sürpriz isimler var.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:49
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İşte Ertuğrul Doğan'ın listesi

Trabzonspor yönetimi belli oldu. İşte Ertuğrul Doğan'ın listesi
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Ertuğrul Doğan'ın listesindeki 12 isim belli oldu

61Saat'te yer alan habere göre; Son gelen bilgilere göre listedeki 12 kişinin ismi kesinleşti.
Buna göre listede şu isimler yer alıyor:

Ertuğrul Doğan

Zeyyat Kafkas

Nevzat Kaya

KemalErtürk

Sami Karaman

Coşkun Öztürk

Ahmet Beşir

Faruk Hacıhaliloğlu

Ali Haydar Gedikli

Birhan Emre Yazıcı

Taner Saral

Serkan Kılıç

İbrahim Şahinkaya

Ertuğrul Doğan'a destek veren Zafer Göktaş, Esat Emanet ve Serdar Ekrem Şirin'in listede olması beklenmiyor. Perşembe gününe kadar listenin tamamının verilmesi gerekiyor.
BAZI İSİMLER HAYIR DEDİ
Ertuğrul Doğan'ın asbaşkanlık için birçok etkili isimle görüştüğü bilinse de henüz sonuç çıkmadı.
Nevzat Aydın ve Süleyman Atal gibi isimler Doğan cephesinden gelen bu talebe "hayır" cevabını verse de son bilgiye göre Aydın'a bir kez daha teklif gittiği öğrenildi.
Bu listeye 2 kişinin yanı sıra 5 de yedek yönetici eklenecek.

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