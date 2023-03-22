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Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri heyecanı başlıyor. İşte program

A Milli Takımın da mücadele edeceği 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin ilk haftası, 23 Mart Perşembe oynanacak maçlarla başlıyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:05
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İşte Euro 2024 eleme programı

Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri heyecanı başlıyor. İşte program
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.
Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

23 Mart Perşembe:
C Grubu
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
H Grubu
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
J Grubu
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
 

24 Mart Cuma:
B Grubu
22.45 Fransa-Hollanda
22.45 Cebelitarık-Yunanistan
E Grubu
22.45 Çekya-Polonya
22.45 Moldova-Faroe Adaları
F Grubu
22.45 İsveç-Belçika
22.45 Avusturya-Azerbaycan
G Grubu
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 Sırbistan-Litvanya
 

25 Mart Cumartesi:
A Grubu
17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 İspanya-Norveç
D Grubu
20.00 Ermenistan-Türkiye
22.45 Hırvatistan-Galler
I Grubu
20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya

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