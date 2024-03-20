İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı
Murat Öztürk
Fahriye Evcen, sosyal medyada aktif olarak yer almakta ve bugün yaptığı yeni bir paylaşımla herkesin ilgisini çekti.
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 1

İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası...

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla dikkat çeken çiftler arasında yer alıyorlar.

Kendi evinin harika manzarasını gösteren bir fotoğrafı paylaştı.

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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 2

Bahçesinden bir kare paylaşarak hayranlarının beğenisini toplayan Evcen, Burak Özçivit ile birlikte yaşadıkları evin büyüleyici manzarasını gözler önüne serdi.

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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 3

Aşk ve aile hayatlarıyla örnek teşkil eden çift, son zamanlarda bir reklam kampanyasında birlikte yer aldılar.

İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası..

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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 4

Fahriye Evcen, evinin dışından çekilmiş fotoğraflarını ve evinin manzarasını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamaya devam etti.

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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 5
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 6
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 7
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 8
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 9
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İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı 10
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