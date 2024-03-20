İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı

Fahriye Evcen, sosyal medyada aktif olarak yer almakta ve bugün yaptığı yeni bir paylaşımla herkesin ilgisini çekti.

1 /10 İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası... Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla dikkat çeken çiftler arasında yer alıyorlar. Kendi evinin harika manzarasını gösteren bir fotoğrafı paylaştı. 2 /10 Bahçesinden bir kare paylaşarak hayranlarının beğenisini toplayan Evcen, Burak Özçivit ile birlikte yaşadıkları evin büyüleyici manzarasını gözler önüne serdi. 3 /10 Aşk ve aile hayatlarıyla örnek teşkil eden çift, son zamanlarda bir reklam kampanyasında birlikte yer aldılar. İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası.. 4 /10 Fahriye Evcen, evinin dışından çekilmiş fotoğraflarını ve evinin manzarasını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamaya devam etti. 5 /10 6 /10 7 /10 8 /10 9 /10 10 /10