İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in malikanesi. Evinin manzarasını paylaştı

İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası...
Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla dikkat çeken çiftler arasında yer alıyorlar.
Kendi evinin harika manzarasını gösteren bir fotoğrafı paylaştı.
Bahçesinden bir kare paylaşarak hayranlarının beğenisini toplayan Evcen, Burak Özçivit ile birlikte yaşadıkları evin büyüleyici manzarasını gözler önüne serdi.
Aşk ve aile hayatlarıyla örnek teşkil eden çift, son zamanlarda bir reklam kampanyasında birlikte yer aldılar.
İşte, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evinin o muhteşem manzarası..
Fahriye Evcen, evinin dışından çekilmiş fotoğraflarını ve evinin manzarasını takipçileriyle paylaşarak beğeni toplamaya devam etti.