İşte Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri. Kuralar çekiliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli olacak.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00'te yapılacak.
Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.
Temsilcilerimizin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Fenerbahçe
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
FCSB
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Galatasaray
Ferençvaroş
Karabağ
Elfsborg
Hearts
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorets
4. TORBA
Beşiktaş
Midtjylland
Malmö
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Rigas Skola
Anderlecht
Twente