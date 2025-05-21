İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği bonservis bedeli

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer dönemi için hareketli günler yaşanacak.

Sezon başında Sevilla'dan 19 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Youssef En-Nesyri için transfer iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe'nin özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan oyuncu için isteyeceği bonservis bedeli en az 30 milyon Euro.

TARAFTAR İLE GERGİNLİK YAŞADI

Sarı lacivertliler En-Nesyri'yi daha az bir rakama satmak istemiyor. Son olarak oynanan Eyüpspor maçında attığı golden sonra yuhalanan oyuncu taraftara el kol işareti yapmış ve kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. 50 maçta 28 gol atan Youssef En-Nesyri 7 asist yapsa da Fenerbahçe taraftarının gözdesi olamadı.