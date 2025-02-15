İşte Fenerbahçe'nin özel forması

PUMA'nın Fenerbahçe için hazırladığı 2024/25 sezonu özel forması Fenerium mağazaları ve internet sitesinde satışa sunuldu. Formanın resmi maçlarda futbol takımı tarafından giyilip giyilmeyeceği ise henüz belli değil.

Formanın görkemli bir kanarya desenine sahip dikkat çekici tasarımı, Fenerbahçe’nin kulüp kimliğine derinlemesine işlenmiş bu özel sembolü yeniden ön plana çıkarıyor. Lacivert üzerine özgün bir tasarımla eklenen bu detay, kulübün zirve ruhunu ve sınırsız hedeflerini vurguluyor.