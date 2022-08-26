﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu

Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Dinamo Kiev Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı, UEFA Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak istiyorum.” diyerek eşleşmek istediği takımı açıklamıştı.

A

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo/Glimt

Zürich



B

Dinamo Kiev

Rennes

Fenerbahçe

AEK Larnaca



C

Roma

Ludogorets

Real Betis

Helsinki



D

Braga

Malmö

Union Berlin

Saint-Gilloise



E

Manchester United

Sociedad

Sheriff

Omonoia



F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz





G

Olympiakos

Qarabağ

Freiburg

Trabzonspor



H

Kızılyıldız

Monaco

Ferençvaroş



UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda ülkemizi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek. Fenerbahçe 3. torbadan, Trabzonspor 4. torbadan kuraya girecek.



İşte Avrupa Ligi'ndeki takımlar ve torbalar...



2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.



3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.



4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.