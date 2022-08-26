﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu

Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Dinamo Kiev Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Dinamo Kiev maçı, boğazımda bir düğüm gibi kaldı, UEFA Avrupa Ligi'nde onlarla tekrar oynamak istiyorum.” diyerek eşleşmek istediği takımı açıklamıştı.
A
Arsenal
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
Zürich
B
Dinamo Kiev
Rennes
Fenerbahçe
AEK Larnaca
C
Roma
Ludogorets
Real Betis
Helsinki
D
Braga
Malmö
Union Berlin
Saint-Gilloise
E
Manchester United
Sociedad
Sheriff
Omonoia
F
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G
Olympiakos
Qarabağ
Freiburg
Trabzonspor
H
Kızılyıldız
Monaco
Ferençvaroş
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda ülkemizi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek. Fenerbahçe 3. torbadan, Trabzonspor 4. torbadan kuraya girecek.
İşte Avrupa Ligi'ndeki takımlar ve torbalar...
2. TORBA
Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.
3. TORBA
Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.
4. TORBA
Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.