İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

Fenerbahçe devre arası transfer dönemini hareketli geçirirken Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic ile anlaştığı iddia edildi

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe Sırbistan takımlarından Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic’in transferi için oyuncu ile anlaştı.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’ın sağ beki Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan sağ bek Kızılyıldız altyapısında yetişti. Genç futbolcu aynı zamanda Sırbistan U19 ve U21 milli takımlarında da forma giydi ve ülkesi adına dikkat çekici performanslar sergiledi. Mimovic’in, Premier Lig ve Fransa'dan gelen teklifleri reddedip Fenerbahçe'yi tercih ettiği iddia edildi.

Son Haberler
Talisca şoku! Oynamayabilir
Talisca şoku! Oynamayabilir
Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken elektrik zammı açıklaması
Deniz Yavuzyılmaz'dan dikkat çeken elektrik zammı açıklaması
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek hakkında flaş karar. Gözaltına alınmışlardı
Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek hakkında flaş karar. Gözaltına alınmışlardı
Sokaklarda dolaşan 'dinozor' herkesi şoke etti: Güldüren anlar kamerada
Sokaklarda dolaşan 'dinozor' herkesi şoke etti: Güldüren anlar kamerada