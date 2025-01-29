İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe Sırbistan takımlarından Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic’in transferi için oyuncu ile anlaştı.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin Kızılyıldız’ın sağ beki Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan sağ bek Kızılyıldız altyapısında yetişti. Genç futbolcu aynı zamanda Sırbistan U19 ve U21 milli takımlarında da forma giydi ve ülkesi adına dikkat çekici performanslar sergiledi. Mimovic’in, Premier Lig ve Fransa'dan gelen teklifleri reddedip Fenerbahçe'yi tercih ettiği iddia edildi.