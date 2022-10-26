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Fenerbahçe-Rennes maçının hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Rennes ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:02
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İşte Fenerbahçe-Rennes maçını naklen yayınlayacak kanal

Fenerbahçe-Rennes maçının hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fransa'nın Rennes takımı ile oynayacağı maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

Sarı lacivertli takım grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda. 

Temsilcimiz averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor. 

Fransa'da oynanan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak maç EXXEN’den canlı olarak ekrana gelecek.

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