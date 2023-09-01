İşte Filenin Sultanları'na finali getiren o sayı

A Milli Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı.
Kritik maç 2-2 sonuçlandı ve 15 sayılık uzatma serisine geçildi.
Uzatma serisini de 15-6 kazanan Milliler, maç sonu büyük mutluluk yaşadı.
Mücadelenin son setini Ebrar Karakurt attı.
Ebrar Karakurt'un smacında İtalyanlara çarpan top dışarı çıktı ve millilere yazılan sayı finali getirdi.
Ebrar Karakurt'un attığı son sayının videosu sosyal medyada binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.