İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in alacağı ücret!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetileceğini duyurmuştu. Bugün ise derbiyi Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

İlk kez bir yabancı hakemin yöneteceği derbi öncesi tartışmalar sürerken Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonuna maliyeti belli oldu. Vincic Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmesi için 10bin Euro ücret + günlük 800 Euro harcırah alacak.

VİNCİC'İN YÖNETTİĞİ DEV MAÇLAR

Derbiyi yönetecek Slavko Vincic, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin yanı sıra dörder yarı final ve çeyrek final olmak üzere toplamda 10 büyük müsabaka yönetti.

- 2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Porto-Chelsea: 0-2

- 2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final:

Arsenal-Villarreal: 0-0

- 2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final:

Belçika-İtalya: 1-2

- 2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Bayern Münih-Villarreal: 1-1

- 2021-2022 Avrupa Ligi Final:

Frankfurt-Rangers: 6-5

- 2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final:

Bayer Leverkusen-Roma: 0-0

- 2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final:

İspanya-İtalya: 2-1

- 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:

Borussia Dortmunda-Atletico Madrid: 4-2

-2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final:

Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2

-2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final:

İspanya-Fransa: 2-1