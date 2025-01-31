İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi grupları son maçlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda rakipleriyle karşılaştı. Beşiktaş Twente'ye 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaptı. Galatasaray ise Ajax'a 2-1 kaybetmesine rağmen play-off turunda mücadele edecek.

TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile, sarı-lacivertliler ise Bodo/Glimt ya da Anderlecht’le karşı karşıya gelecek. Galatasaray play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak. Fenerbahçe ise play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün 15.00' te yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025

AVRUPA LİGİ SON HAFTA SONUÇLARI

Anderlecht: 3 - Hoffenheim: 4

Ajax: 2 - Galatasaray: 1

Twente: 1 - Beşiktaş: 0

Dynamo Kiev: 1 - RFS: 0

Slavia Prag: 2 - Malmö: 2

Real Sociedad: 2 - PAOK: 0

Olympiakos: 3 - Karabağ: 0

Midtjylland: 2 - Fenerbahçe: 2

Athletic Bilbao: 3 - Viktoria Plzen: 1

Roma: 2 - Eintracht Frankfurt: 0

Maccabi Tel Aviv: 0 - Porto: 1

Tottenham: 3 - Elfsborg: 0

Ferencvaros: 4 - AZ Alkmaar: 3

Rangers: 2 - Union SG: 1

FCSB: 0 - Manchester United: 2

Nice: 1 - Bodo/Glimt: 1

Braga: 1 - Lazio: 0

Lyon: 1 - Ludogorets: 1