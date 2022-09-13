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Kerem'in sevincinin sırrı ortya çıktı

Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:39
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İşte Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sevincinin sırrı

Kerem'in sevincinin sırrı ortya çıktı
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Golden sonra kameralara dönüp, el öpme hareketi yapan Kerem'in, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi.

Fanatik'in haberine göre Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi. 

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