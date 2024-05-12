İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmasının sırrı

Galatasaray'ın şampiyonluğa ne kadar kitlendiğinin kanıtı sadece oynadığı futbol değil.

Futbolcularının profesyonelliği.

Sarı Kırmızılar ligde son viraja tam kadro girdi.

Haftalardır eksikleri yok.

Ne sakatı var, ne cezalısı.

Kaç maçtır Torreira, Oliveira, Nelsson, Sanchez, Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırındaydı.

Öyle dikkatli oynayıp, öyle özenli mücadele ettiler ki, cezalı duruma düşmediler.

Ya Fenerbahçe.

Lig boyu sakatlardan kurtulamadı.

Önüne gelen sakatlandı.

Kimse nedenini açıklamadı.

Antrenman programı mı, kondüsyoner mi, sağlık ekibi mi, yoksa futbolcuların özel hayatlarına dikkat etmemeleri miydi neden?

Bilinmiyor.

Fenerbahçe bu yüzden haftalardır tam kadro değil.

Örneğin bu akşam Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osayi-Samuel sakat oldukları için oynayamadı.

Becao da bu akşam sarı kart görerek Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Nerede profesyonellik?

Fenerbahçe'nin bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan geride kalmasının önemli nedenlerinden biri bu sakatlar ve cezalılar.

Bilmem farkındalar mı?